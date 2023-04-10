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Компанию для водных перевозок пассажиров создадут в Ростовской области

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В Ростовской области появится компания для водных пассажироперевозок. Учреждение АО «Судоходная пассажирская компания «Дон» вынесут на обсуждение на заседании правительства. Об этом говорится на портале регионального кабинета министров.

Компания будет государственной, все ее акции в количестве 105 тыс. и стоимостью по 1 тыс. рублей будут принадлежать Ростовской области.

Учредителем предприятия станет региональный минтранспорта. Сотрудники министерства утвердят состав компании, зарегистрируют ее, найдут гендиректора и назначат членов совета директоров, а также ревизионную комиссию, уточняет RostovGazeta.

Первые регулярные речные маршруты запустят летом этого года в Ростовской области.

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