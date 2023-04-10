Херш заявил о планах США шантажировать РФ подрывом «Северных потоков»

Вашингтон намеревался шантажировать Москву подрывом «Северных потоков», чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. Об этом в понедельник, 10 марта, заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью журналу Tichys Einblick.

По словам Херша, идея о шантаже возникла незадолго до Нового 2021 года. Американские власти хотели найти что-то «необычное», что президент США Джо Байден мог бы использовать в качестве угрозы, чтобы убедить Россию не начинать спецоперацию на Украине.

«Прежде всего, это была угроза. <...> Они действовали по принципу «ты с нами или против нас». Идея была в том, чтобы сказать Путину: если вы пересечете границу с Украиной, мы взорвем трубопроводы», — пояснил журналист.

Херш добавил, что правительство США «никогда не признает своей ответственности за эту диверсию», и отметил, что американскую прессу вполне устраивает такое положение дел.

Ранее, 5 апреля, Херш заявил, что у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США всегда есть прикрытие для своих тайных операций, которое снимает подозрения. По его словам, Соединенные Штаты намеренно распространяли фейки через СМИ о причастности к взрывам украинской яхты «Андромеда», чтобы отвести подозрения от администрации Джо Байдена.

8 февраля Херш опубликовал расследование диверсии на российских газопроводах. В нем он напрямую обвинил администрацию Байдена в инциденте, указав, что американские дайверы заложили две бомбы в Балтийском море еще в июне 2022 года, а сама взрывчатка была активирована норвежцами. В связи с этим западные СМИ вскоре начали публиковать статьи, в которых якобы выявили нового виновника — яхту «Андромеда», которая, возможно, управлялась украинцами.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее российский президент Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.