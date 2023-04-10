Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Забайкалье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Один человек получил смертельные травмы.

ДТП произошло днем 9 апреля на 662-м км трассы «Байкал». Автомобиль «Волга» лоб в лоб столкнулся с фурой Volvo. В результате аварии погиб водитель легковушки, пишет ИА ChitaMedia.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства столкновения.

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД проверили 718 автомобилей. 41 водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. У 32 автомобилистов не оказалось водительских прав. На спецстоянки отправили 29 автомобилей.

В Ленинградской области 9 апреля легковой автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в реку около поселка Приладожский. При подъеме машины в салоне обнаружили тела девушки и молодого человека.