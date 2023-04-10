В России растут продажи виниловых пластинок

Продажи виниловых пластинок в РФ растут, несмотря на санкции. За последние два года спрос увеличился примерно на 60%. Ренессансу винила не помешали проблемы с логистикой и скачки цен на пластинки, сообщает телеканал «Известия». Главные зарубежные релизы быстро появляются в российских магазинах. Коллекционеры целенаправленно приходят за новинками, а современные артисты активнее выпускают альбомы на виниле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.