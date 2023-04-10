ПСБ запустил рекламную кампанию с Харламовым

ПСБ запустил рекламную кампанию с новым амбассадором Гариком Харламовым. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что кампания демонстрирует преимущества линейки продуктов ПСБ для розничных клиентов в части сохранения и накопления капитала, а также финансовые решения для развития бизнеса предпринимателей.

Как рассказала старший вице-президент – директор департамента маркетинга банка Елена Мелихова, имиджевый ролик развивает идею «обычного банка для уникальных людей», заявленную в предыдущей кампании с Владимиром Вдовиченковым, но «в присущей Гарику Харламову комедийной манере».

«В ролике юморист и шоумен примеряет полдюжины узнаваемых образов, обыгрывая забавные особенности русского характера. «Согласитесь, мы уникальные» — заявляет герой, а вместе с ним и сама новая коммуникация ПСБ», — поделилась Мелихова.

Кампания также включает в себя 20-секундные продуктовые ролики. Например, один из них посвящен накопительным счетам ПСБ. В нем Харламов помогает героям найти лучшее решение для преумножения своих средств. А в ролике о цифровом банке демонстрируется диалог с виртуальным помощником о возможностях цифровых сервисов ПСБ.

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