На 71-м году жизни скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер

Гитарист группы ABBA Лассе Велландер скончался на 71-м году жизни в результате онкологического заболевания. Об этом 9 апреля сообщил развлекательный портал Et online.

Музыкант ушел из жизни 7 апреля, сообщила его семья.

«С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе заснул. Лассе недавно заболел раком, и рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении своих близких», — говорится в сообщении.

Велландер начал свою карьеру гитариста подростком в начале 1960-х годов прошлого века и был участником местных групп в своем родном городе Нора.

В октябре 1974 года артист начал записывать с ABBA их хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. Он стал главным гитаристом группы, победившей на «Евровидении», и гастролировал с ними в мировых турах в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

В 2007 году гитарист помог записать саундтрек к фильму-мюзиклу Mamma Mia с Мерил Стрип и Амандой Сейфрид в главных ролях. Работа велась на студии Atlantis в Стокгольме. Помимо работы с ABBA Велландер выпустил семь сольных альбомов, два из которых вошли в топ-40 чартов альбомов в середине 1980-х.

В 2005 году Шведская королевская музыкальная академия наградила его Мемориальной премией Альбина Хагстрема, а в 2018 году Велландер был удостоен премии Studioräven Шведского союза музыкантов за свою работу в качестве сессионного музыканта. Последние синглы Велландера были выпущены в 2022 году.