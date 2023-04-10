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Путин обсудил с президентом Киргизии вопросы экономического сотрудничества

Путин обсудил с президентом Киргизии Жапаровым вопросы экономического сотрудничества
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым по телефону 10 апреля вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, заявили в Кремле.

«В контексте председательства России в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. — Ред.) и Киргизии в СНГ затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на Евразийском пространстве», — сказано в релизе.

Президенты подтвердили обоюдный настрой по укреплению союзнических отношений России и Киргизии, а также договорились продолжать поддерживать личный контакт.

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Россия к 2025 году отменит международный сотовый роуминг с Киргизией. Также это коснется Казахстана и Армении. Операторы должны начать мероприятия по пресечению мошенничества на своих сетях. Уже к I кварталу 2025 года операторы должны понизить ставки международного интерконнекта и ввести справедливые тарифы на услуги связи для абонентов союзных стран.

10 марта текущего года Путин предложил обсудить развитие отношений с ЕАЭС.

Как стало известно 7 марта, киргизские банки внедряют денежные переводы через российскую систему быстрых платежей (СБП). Сообщается, что при этом поступали предложения на обслуживание российских платежных карт «Мир», сейчас в республике они не действуют.

Международное объединение ЕАЭС создали на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно действует с 1 января 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года.

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