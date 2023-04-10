Реклама
Прямой эфир
Мир
ВМС США объяснили причины пребывания эсминца вблизи спорных островов Спратли
Мир
Пушков заявил о «заветной мечте» Польши создать сверхдержаву с Украиной для борьбы с РФ
Мир
Стал известен маршрут короля Карла III и королевы-консорта в ходе коронации
Мир
Трамп обвинил демократов в использовании судебной системы для подлога на выборах
Мир
CNN сообщил о шпионаже США за Украиной
Наука и техника
В «Роскосмосе» заявили о готовности расширять сотрудничество с NASA
Наука и техника
«Хаббл» обнаружил создающую «звездный след» убегающую черную дыру
Общество
Украинский музыкант Бардаш осудил покинувших РФ Noize MC и Оксимирона
Мир
Самолет Air India экстренно сел в Нью-Дели из-за драки на борту
Мир
В Верховной раде назвали претензии Китая на Тайвань коммунистическим заблуждением
Спорт
«Бостон» обыграл «Филадельфию» и установил рекорд НХЛ по победам
Общество
Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск
Армия
Ракетчики уничтожили склад боеприпасов ВСУ на донецком направлении

Крэйг Вудкрофт покидает пост главного тренера минского ХК «Динамо»

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минский хоккейный клуб «Динамо» сообщил об уходе главного тренера канадца Крэйга Вудкрофта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ХК 10 апреля.

Контракт с 53-летним тренером истечет 30 апреля текущего года.

«Минувший сезон для Вудкрофта стал четвертым подряд и суммарно пятым в качестве главного тренера «зубров», — говорится в сообщении.

В общей сложности канадец провел во главе клуба 303 матча — это рекорд «Динамо». При Вудкрофте минский ХК четыре раза выходил в плей-офф, но каждый раз останавливаясь на первом раунде.

«Рисунок игры у СКА остался тот же»
Хоккеист минского «Динамо» Денис Мосалев — о выходе в плей-офф КХЛ, серии против питерского клуба и жестком календаре регулярного чемпионата

7 марта стало известно о победе минского «Динамо» над ХК из Санкт-Петербурга СКА в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Минске и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023