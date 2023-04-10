Крэйг Вудкрофт покидает пост главного тренера минского ХК «Динамо»

Минский хоккейный клуб «Динамо» сообщил об уходе главного тренера канадца Крэйга Вудкрофта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ХК 10 апреля.

Контракт с 53-летним тренером истечет 30 апреля текущего года.

«Минувший сезон для Вудкрофта стал четвертым подряд и суммарно пятым в качестве главного тренера «зубров», — говорится в сообщении.

В общей сложности канадец провел во главе клуба 303 матча — это рекорд «Динамо». При Вудкрофте минский ХК четыре раза выходил в плей-офф, но каждый раз останавливаясь на первом раунде.

7 марта стало известно о победе минского «Динамо» над ХК из Санкт-Петербурга СКА в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Минске и закончилась со счетом 4:2 в пользу гостей.