В Bi.Zone рассказали о новой мошеннической схеме хакеров

Мошенники занялись созданием псевдополезных сервисов для бухгалтеров и начали приобретать контекстную рекламу для вывода сайта в начало поиска, чтобы найти новых жертв. Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

«Группировка Watch Wolf похищает деньги со счетов компаний, распространяя вредоносное ПО на компьютеры бухгалтеров. Но делает она это нестандартно: для атаки используется не фишинговая рассылка, а SEO-продвижение мошеннических ресурсов», — цитирует 10 апреля компанию «РИА Новости».

Специалисты отметили, что раньше мошенники использовали фишинговые письма для получения доступа к компьютеру, а сейчас начали использовать «отравление» поисковой выдачи.

«Злоумышленники добавили на специально созданные сайты ключевые слова, которые могут фигурировать в запросах бухгалтеров в поисковиках. Также мошенники закупили контекстную рекламу», — сказал глава управления киберразведки компании Олег Скулкин.

6 апреля эксперты платформы «Мошеловка» рассказали «Известиям» о том, что мошенники в Telegram начали использовать новый метод, который позволяет красть юзернеймы каналов и групп, что представляет угрозу как для их владельцев и администраторов, так и для подписчиков.