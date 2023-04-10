В Сочи завершился фестиваль художественной гимнастики «Алина-2023»

Международный фестиваль «Алина-2023» состоялся в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» в Сочи 8 апреля. Об уникальном событии рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Благотворительный фестиваль в этот раз отметил свое 12-летие. Отныне спорткомплекс «Небесная грация», расположенный в Сочи, стал для него постоянным местом проведения.

«Впервые наш фестиваль проходит не в Москве, а в Сочи, в уникальной новой академии художественной гимнастики. И еще раз хочу сказать огромное спасибо компании «Газпром». Сегодня наш фестиваль посвящен культурному достоянию России. Русская литература, музыка, театр, балет, живопись — это не только достояние нашей страны, но и всего мира, и запретить это невозможно!» — сказала глава благотворительного фонда, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Цель фестиваля «Алина» — популяризация детского спорта. Несмотря на то, что не все участницы спортивного события достигнут профессиональных высот в гимнастике, навык трудолюбия, упорства и умения достигать поставленной цели останется у многих на всю жизнь.

«Я была очень счастлива, а в этом году я даже не ожидала такого, что я попаду и в таком зале красивом!» — поделилась впечатлениями восьмилетняя участница из Екатеринбурга Ника Корж.

За все годы проведения фестиваля в нем приняли участие более 12 тыс. спортсменок, зрителями шоу стали почти 100 тыс. человек, а телевизионную трансляцию наблюдали миллионы зрителей со всего мира. В этом году на фестиваль приехало более 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.

Специально к нынешнему фестивалю создали 13 новых оригинальных номеров. Режиссер, постановщик и хореограф Вячеслав Кулаев режиссирует мероприятие уже в третий раз и уверяет, что художественная гимнастика может передать любые настроения, ощущения, переживания и эмоции.

«На мой взгляд, данный вид спорта имеет в себе более широкий физический диапазон, инструментарий, так скажем, более атлетический, нежели классический балет или современная хореография. То, что там балерина или танцовщик контемпорари в силу своей подготовки не может исполнить, девочки, конечно, делают абсолютно изумительно», — заявил он.

Автор постановки «Лебединое озеро», хореограф Елена Афанасьева из Санкт-Петербурга, рассказала, что прародителем современной художественной гимнастики стал русский балет. Она считает, что прекрасные формы тела, гибкость, творчество, артистизм — вот, что объединяет классический балет и художественную гимнастику.

Заслуженный тренер, хореограф сборной России по художественной гимнастике России Ирина Зеновка уже традиционно на протяжении всех лет существования фестиваля «Алина» ставит для него уникальные номера. На этот раз она подготовила сразу четыре композиции: «Русский Авангард», «Золотой Петушок», «Вера» и «Танец с Саблями».

«Особенности академии лично для меня — это прекрасная атмосфера, прекрасный воздух, наверное, в академии, что ты заходишь и хочется улыбаться, хочется творить, хочется радоваться и у тебя прекрасное настроение. Это самое главное для меня», — говорит Зеновка.

Не обошелся фестиваль и без почетных гостей. Олег Газманов, Пелагея, Согдиана, Дмитрий Колдун и ансамбли «Вайнах» и «Березка» — все они выступили на одно ковре с юными гимнастками.

«Замечательный совершенно фестиваль, я в восторге от наших маленьких талантливейших девочек-красавиц. Я желаю всем маленьким спортсменкам большого взрослого, классного, успешного, спортивного пути», — обратилась к гимнасткам заслуженная артистка РФ, певица Пелагея.

Посетила фестиваль «Алина» и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для нее Алина Кабаева лично провела экскурсию по академии. По словам Матвиенко, уникальное пространство спорткомплекса «Небесная грация» идеально подходит для обучения юных гимнасток, соревнований и других спортивных мероприятий.

«Знаете, я прошлась, такое чувство гордости. И понимание, что Россия была великой спортивной державой, есть и всегда будет, и Россия всегда останется лидером мировой художественной гимнастики», — заявила Валентина Матвиенко.

Организован этот праздник спорта и искусства благотворительным фондом Алины Кабаевой, который полностью оплачивает участникам все расходы во время проведения фестиваля.

«Те гимнастки, которые выступали в самом начале, на первом–втором фестивале, они потом стали олимпийскими чемпионками спустя 6–7 лет. То есть сейчас мы можем увидеть будущее не только российской гимнастики, но и мировой», подчеркнула заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина.

Для зрителей фестиваля «Алина» билеты традиционно бесплатны и, прежде всего, распределяются среди воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями.

«Знаете, я всегда говорю, что спорт высших достижений не бывает без массового спорта, и в массовый спорт приходят дети за своими кумирами. И я очень счастлива, что этот проект есть, что есть такая Академия художественной гимнастики, что есть дом для региональных команд», — подытожила Алина Кабаева.

Ранее, 28 февраля, в академии «Небесная грация» Алины Кабаевой состоялись спортивные сборы художественных гимнасток с Кубы. В течение месяца спортсменки готовились к ряду соревнований, запланированных в текущем сезоне.

Так, в апреле начнутся отборочные соревнования в Венесуэле, после этого в Мексике пройдет классификация на Панамериканские игры, которые пройдут в Чили в октябре. Но главное для спортсменок событие пройдет в августе в Испании. Это будет чемпионат мира по художественной гимнастике в Валенсии.