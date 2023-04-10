Посол РФ в ФРГ назвал идею передачи замороженных российских активов Киеву воровством

Дискуссии об изъятии замороженных российских активов в пользу киевского режима периодически активизируются. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Но сделать это не так просто, как кажется. Все-таки воровство не может быть столь откровенным и бессовестным, под него надо подвести «юридическое обоснование», обезопасить собственные активы. Пока в ход идут иные механизмы. Показательный пример — введение внешнего управления в дочерних германских структурах российских энергетических концернов под предлогом заботы об энергобезопасности страны», — сказал он.

27 февраля в США заявили, что страны G7 намерены удерживать российские суверенные активы замороженными, пока конфликт на Украине не разрешится.

До этого, 16 февраля, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что Москва предпримет необходимые меры для защиты интересов страны, если Евросоюз конфискует российские активы в пользу Киева.

Грушко подчеркнул, что конфискация активов России Евросоюзом абсолютно незаконна, и добавил, что у многих стран есть сомнения относительно успешности этого мероприятия и его соответствия международным нормам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Берлин накачивает киевский режим смертоносными системами вооружений»