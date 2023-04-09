В Марселе эвакуировали более 170 человек после обрушения жилого дома

Более 170 человек эвакуировано после обрушения жилого дома в Марселе. Ранее Макрон выразил поддержку пострадавшим. Президент Франции также поблагодарил пожарных и спасателей, передает телеканал «Известия». Сообщалось, что рядом с рухнувшим домом в Марселе частично обрушилось еще одно здание. ЧП в Марселе произошло ночью, жителей соседних районов эвакуировали. Пострадали минимум пять человек, их доставили в больницу.

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