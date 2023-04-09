Россияне нарастили инвестиции в золото на 88%

Россияне увеличили инвестиции в золото, сообщили в пресс-службе Мосбиржи. Объем операций с драгоценным металлом вырос на 88%, сообщает телеканал «Известия». Спрос на актив увеличился из-за высокой инфляции. Также люди боятся нового экономического кризиса в США. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены на золото. Стоимость драгметалла к концу 2023 года может составить $2,2 тыс. за унцию. В 2022 году был отменен НДС при продаже слитков физлицам. Нововведение вызвало повышение интереса к вложениям в этот актив.

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