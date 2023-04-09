В Марселе обрушился жилой дом

В ночь на 9 апреля в центре Марселя во Франции обрушился жилой дом. Об этом в своем Twitter написал мэр города Бенуа Пайян.

Произошел инцидент на улице Тиволи в 5-м округе. Сейчас на месте работают экстренные службы, территория вокруг здания огорожена.

Портал MediasInfos сообщил, что на месте происшествия много раненых. Уточняется, что обрушение произошло после мощного взрыва, очевидцы рассказывают о сильном запахе газа.

Пайян призвал горожан временно избегать этого района.

6 апреля в центре Стамбула в Турции обрушилось ранее расселенное пятиэтажное здание. Как сообщил глава департамента культурных ценностей мэрии Стамбула Октай Озель, в 2015 году власти выдали разрешение на начало реставрации здания, однако владелец так и не приступил к ней.