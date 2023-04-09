Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
В ночь на 7 апреля скончался советский и российский актер театра и кино Александр Негреба. Об этом сообщил портал «Ревизор».
Театральному деятелю был 61 год. Он умер во сне. Предположительной причиной смерти артиста называется рак легких, с которым актер долгое время боролся.
Отмечается, что жена артиста Елена Михайловна Копцева-Негреба, актриса театра и кино, ушла из жизни две недели назад.
Александр Негреба родился 28 апреля 1961 году в Xарькове. Он учился в ГИТИСе (мастерская Владимира Остальского). После переезда в Москву мужчина стал артистом театра «Малая драматическая труппа».
На экранах Александр Негреба стал известен после выхода фильма «Маленькая Вера» 1988 года режиссера Василия Пичула. Там актеру досталась роль Виктора Маринина, старшего брата Веры и давнего товарища Сергея. В фильме герой сыграл важную роль в семейной трагедии.