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Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бен Ференц умер в возрасте 103 лет

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Фото: AP Photo/Pool Photo/Armin Weigel
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Бен Ференц, который добился обвинительных приговоров 22 командирам нацистских эскадронов смерти в ходе «крупнейшего процесса по делу об убийстве в истории» в Нюрнберге, скончался в возрасте 103 лет. Его сын подтвердил NBC News факт его смерти 8 апреля.

Ференц был последним из живших обвинителей на судебных процессах, которые впервые в истории привели к судебному преследованию массовых убийц за военные преступления. Ему в то время было 27 лет, и он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге.

В недавнем интервью NBC News Ференц рассказал о том, что Нюрнбергский процесс был назван «крупнейшим судебным процессом по делу об убийстве в истории». Когда Ференца спросили, какими были его последние слова в адрес главного обвиняемого после того, как судья приговорил его к смертной казни в 1948 году, он ответил, что сказал «До свидания, мистер Олендорф», имея в виду Отто Олендорфа, командира СС.

11 марта Ференцу исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он изображен в инвалидном кресле держащим в руках маленький листок бумаги с надписью: «Занимайся тем, что любишь».

Бен Ференц родился в 1920 году в семье венгерских евреев. Ему было 10 месяцев, когда они иммигрировали в США и поселились в Нью-Йорке. Он вырос в бедности на грязных улицах Адской кухни (район Манхэттена, также известный как Клинтон), где его отец работал уборщиком, а затем маляром.

Ференц учился в Городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права. Он завербовался в армию после окончания учебы, когда Вторая мировая война охватила Европу, высадился в Нормандии и участвовал в битве при Арденнах. Позже его перевели в подразделение, ответственное за сбор доказательств военных преступлений, когда союзные войска приблизились к центру Берлина.

Ференц побывал во многих концентрационных лагерях — Бухенвальде, Маутхаузене, Флоссенбурге, Эбензее. Часто он их посещал в течение нескольких дней, а иногда и часов после освобождения.

По его словам, это было «чертовски мрачно» и ему пришлось постараться, чтобы это не задело его эмоционально и не помешало работе по обеспечению сохранности свидетельств нацистских преступлений.

«Моя цель была проста: захватить документы. Я направился в главный офис и закрыл его. Никто не входит и не выходит без моего разрешения. Ни немец, ни американец — никто. Я хочу получить полный контроль над архивами, и я получил», — говорил он.

Ференц и его команда собрали тысячи документов в лагерях и на объектах в Берлине, включая подробные отчеты об айнзацгруппах, специальных подразделениях СС, которые бродили по оккупированной нацистами Европе и убили более 1 млн человек. Эти документы позже помогли решить судьбу командиров нацистских эскадронов смерти во время судебного процесса. 14 из 22 осужденных были приговорены к смертной казни. Но казнены были только четверо, включая Олендорфа.

У Ференца осталось четверо детей. Его жена Гертруда умерла в 2019 году, говорится на его сайте.

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В феврале в России на экраны вышел фильм о Нюрнбергском процессе. Режиссером картины выступил Николай Лебедев. Тогда по поводу картины выступил сын главного обвинителя СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге Сергей Руденко. Он заявил, что военная драма Лебедева «Нюрнберг» своевременно вышла на экраны российских кинотеатров.

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