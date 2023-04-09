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Эксперты назвали риски при покупке частных домов

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Спрос на загородную недвижимость продолжает расти. Рекомендации, которые помогут обезопасить сделку по приобретению дома с земельным участком на вторичном рынке, подготовили для «Известий» эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По данным аналитиков, самые востребованные лоты на рынке загородной недвижимости — готовые дома метражом до 200 кв. м с земельными участками до 15 соток. На долю таких сделок приходится около 85%. Остальные 15% — с земельными участками без построек.

«Особенностью заключения сделок с загородной недвижимостью (дом + земельный участок) является то, что в них фигурируют два объекта недвижимости. Проверка документов занимает большее количество времени, а риски приобретения недвижимости с недостатками возрастают вдвое. Перед покупкой загородного жилья на вторичном рынке проверяют не только стандартные для такого вида сделок документы, но нужно и запрашивать у продавца дополнительные сведения о приобретаемых объектах», — рассказали в компании.

Как пояснили эксперты, необходимо ознакомиться с правоустанавливающими и правоподтверждающими документами. К первым относятся: договоры купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство, постановление органа государственной власти или местного самоуправления о выделении земельного участка. Подтвердить право собственности продавцу необходимо выпиской из ЕГРН, полученной не позднее месяца до дня сделки. В случае если реализуемая недвижимость получена в наследство, следует обратить внимание на то, как наследовал продавец — «по завещанию» или «по закону», сообщили специалисты.

«Нередки случаи оспаривания завещания в судебном порядке, особенно в первые три года после получения продавцом наследства. Стоит обратить внимание на то, сколько нынешний собственник владеет реализуемой недвижимостью. Если этот срок составляет менее трех лет — покупателю следует запросить у продавца расширенные выписки из ЕГРН с полными данными об объектах для сверки адреса с реальным расположением участка и дома, их конфигураций, по содержащимся в выписках чертежах, обратить внимание на корректность иных характеристик объектов и отсутствие обременений», — рекомендуют эксперты.

Для заключения безопасной сделки необходимо запросить у продавца справки из ПНД и НД — это позволит исключить оспаривание договора купли-продажи со стороны как самого бывшего собственника, так и со стороны его близких родственников, добавили аналитики.

Также специалисты отметили, что если имущество приобретено в браке, то для заключения сделки обязательно согласие супруга. Однако в случае получения реализуемого имущества в период брака в дар или в порядке наследования — согласие не требуется.

«К документам, которые стоит запросить, также относятся: кадастровые паспорта объектов недвижимости, технический план дома, проектная документация, в том случае, если проект подготавливался, межевой план на диске или флешке, договоры либо их заверенные копии с ресурсоснабжающими организациями, документы на технические приборы учета, установленные в доме, а также справки об отсутствии задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги», — рассказали эксперты.

Покупателю следует приложить максимальные усилия для проверки документов на приобретаемую загородную недвижимость либо делегировать это профессионалам, отметила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

«Необходимо проверять не только стандартный пакет документов, но и искать подводные камни. Ознакомьтесь с данными сайтов судов по месту нахождения имущества и по месту жительства продавца на наличие каких-либо судебных дел. Зайдите на сайт ФССП РФ и убедитесь в отсутствии исполнительных производств в отношении контрагента. Промониторьте официальные ресурсы местной администрации на предмет публикаций постановлений о планах на изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд. Неприятно узнавать, что новая дача будет снесена через 2–3 года после приобретения в связи со строительством новой федеральной дороги. Во избежание подобных проблем необходимо всегда уточнять данную информацию не только у продавца, но и в открытых официальных источниках», — сказала Мищенко.

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