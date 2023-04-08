В Центральной России на следующей неделе ожидается потепление

До +18 °С потеплеет в Центральной России на следующей неделе. Об этом заявил Роман Вильфанд. По словам научного руководителя Гидрометцентра России, для этого времени года температура будет выше нормы. В понедельник днем ожидается +13…+15 °С, передает телеканал «Известия». Со вторника по пятницу прогнозируется до +18 °С. Вильфанд добавил, что формировать температуру будут солнце и теплый воздух.

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