В Сочи проходит горнолыжный фестиваль BoogelWoogel

В Сочи проходит второй день фестиваля BoogelWoogel. На «Розе Хутор» спускаются на лыжах, сноубордах. Для креативного катания выбирают самую необычную одежду. Участники спускаются по трассам в свадебных платьях, официальных костюмах, в купальниках и плащах, а также в костюмах супергероев. На горнолыжном склоне даже есть бассейн, передает телеканал «Известия». В воду можно попасть прямиком с лыжной трассы. Горнолыжный фестиваль продлится до 9 апреля.

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