Google по ошибке начислила пользователям Google Pay от $10 до $1000

Пользователям Google Pay на счет по ошибке начислили деньги. Сумма варьировалась от $10 до $1000. Следом за деньгами пользователи получили электронное письмо, передает телеканал «Известия». Компания сообщила об отмене трансакции. У пользователей, которые потратили деньги, обратно их не попросили.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.