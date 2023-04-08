КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

КНДР с 4 по 7 апреля провела испытание системы подводного стратегического вооружения Haeil-2, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 8 апреля.

Как говорится в публикации, беспилотник курсировал по «эллиптическому и восьмиугольному» маршрутам, проходя расстояние в 1 тыс. км в течение 71 часа и 6 минут. В результате испытаний беспилотник достиг места имитируемой цели, где испытательная боеголовка взорвалась под водой.

«В результате испытания в полном объеме проверены надежность системы подводного стратегического вооружения и ее способность к нанесению смертельного удара. Система станет превосходным военным потенциалом наших вооруженных сил», — пишет агентство.

27 марта Северная Корея провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса «земля-земля». Отмечается, что имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м.

Помимо этого, КНДР 25–27 марта снова испытала подводный аппарат Haeil-1, способный нести ядерное оружие. Он проплыл под водой 41 ч 27 мин. в Японском море по маршруту протяженностью 600 км. Аппарат успешно подорвал под водой «испытательный боезаряд».

Пхеньян выпустил четыре крылатые ракеты в сторону Японского моря 23 марта. В это время Сеул проводил с Вашингтоном военные учения. Пхеньян оценил это как «подготовку к агрессии» против государства.