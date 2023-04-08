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Тульский школьник нашел и отнес в полицию сумку с 200 тыс. рублей и медалями СВО

Тульский школьник нашел и отнес в полицию сумку с 200 тыс. рублей и медалями СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девятилетний житель города Щекино Тульской области Тимир нашел сумку, внутри которой обнаружил документы, крупную сумму денег, а также награды за участие в спецоперации. В пятницу, 7 апреля, мальчик и его мама поделились с «Известиями» подробностями случившегося.

Произошла история 5 апреля. В тот день Тимир возвращался со школы привычным маршрутом и увидел на ветке дерева странную сумку. Сначала мальчик подумал о том, чтобы оставить находку на месте, однако потом он передумал, попросив помощи у прохожих.

«Сначала я подумал, что это чьи-то вещи и их надо оставить. Но я вспомнил, что их могут украсть плохие люди, они бывают разные. И я забрал, позвонил в полицию. Там мимо бабушка проходила, она подтвердила всё. Потом уже пришла мама, и эту сумку мы уже забрали домой», — рассказал Тимир.

Мама мальчика Татьяна рассказала, что сначала позвонила узнать, почему он задерживается после школы. Тот описал ситуацию и объяснил, что ждет полицию в соседнем дворе вместе с бабушкой, которая ему помогла.

«Оделась, выбежала туда к нему, пошел мелкий дождик. Спрашиваю: «Ну что, когда приедут?» В итоге сама в отделение позвонила, сказала, что будем ждать их дома», —дополнила женщина.

Находка маму Тимира шокировала — внутри находились 200 тыс. рублей, а также две медали «За отвагу», награда «За взятие Соледара» и «Железный черный крест Вагнера». От увиденного у нее даже затряслись руки.

Почему сумка оказалась на улице, и кто является ее владельцем, устанавливают оперативники.

Сам Тимир героем себя не считает. Говорит: герой тот, кто эти медали заслужил, а он просто добрый человек.

24 марта на юго-западе Москвы возле теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) был найден предмет, похожий на снаряд. Территорию оцепили сотрудники полиции, на место вызвали саперов.

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