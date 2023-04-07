Вокалиста рок-группы Aerosmith обвиняют в сексуальных домогательствах

Стивен Тайлер из Aerosmith отрицает обвинения в свой адрес. 75-летнего певца подозревают в сексуальных домогательствах. Тайлера обвиняют в избиении и умышленном причинении стресса. Действия якобы были совершены в 1970-х годах. Джулия Холкомб утверждает, что в то время ей было всего 16 лет, передает телеканал «Известия». Тайлер якобы отвез поклонницу в гостиницу и надругался. Музыкант говорит, что всё было по обоюдному согласию. Женщина уже подала в суд иск против фронтмена.

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