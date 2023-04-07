Автобус сбил ребенка в Якутске

В Якутске автобус сбил 10-летнюю девочку. Она получила травмы.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, информация о случившемся в поселке Маган поступила в дежурную группу ГАИ около 11 часов 7 апреля.

Установлено, что 56-летний водитель, управляя маршрутным автобусом, сбил девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

Стаж вождения водителя составляет 30 лет. В соответствии с данными федеральной базы ФИС ГИБДД, он за этот год ни разу не привлекался к административной ответственности, уточняет ИА SakhaNews.

Ранее, 26 марта, сообщалось, что в Тынде пьяный водитель сбил двоих детей и скрылся с места происшествия. 10-летняя девочка погибла на месте происшествия, 13-летнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.