Прощание с Владленом Татарским состоится в Москве 8 апреля

Прощание с военным журналистом Владленом Татарским состоится в Москве 8 апреля. Как стало известно 7 апреля, церемония начнется в 12:00 в похоронном зале на Троекуровском кладбище.

Сообщение о дате прощания появилось в Telegram-канале военного корреспондента.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб после взрыва в кафе Санкт-Петербурга «Стрит-бар» на Университетской набережной, который произошел 2 апреля. Там у корреспондента проходила творческая встреча.

Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела по факту убийства Татарского. Позже дело было переквалифицировано на террористический акт.

Национальный антитеррористический комитет назвал случившееся терактом, а также заявил, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы и ФБК (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена). В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что Россия в очередной раз столкнулась с проявлением деятельности киевского режима.

3 апреля СК РФ сообщил о задержании подозреваемой во взрыве Дарьи Треповой. Позже МВД опубликовало видео с ее допросом.

Трепову задержали на съемной квартире, после чего этапировали в Москву для избрания меры пресечения. На следующий день Басманный суд столицы арестовал девушку на два месяца. Было принято решение перевести ее дело в закрытый режим.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена выдвинуть на обсуждение в Совете Безопасности ООН теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб российский военкор.