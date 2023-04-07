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Абхазия ввела ограничения на пересечение границы с Грузией

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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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В Абхазии Службой государственной безопасности (СГБ) введены временные ограничения на выезд из республики через государственную границу по реке Ингур. Как сообщил 7 апреля заместитель председателя СГБ, начальник погранслужбы республики Рустам Латипов, такие меры вводятся в связи с предстоящим 9 апреля митингом оппозиции в Тбилиси.

«В связи с 9 апреля мы ограничили выезд в Грузию в целях безопасности нашего населения. Исключение составляют сотрудники ИнгурГЭС, а также люди, выезжающие на лечение в Грузию, и пожилые», — сообщил Латипов журналистам.

При этом зампред СГБ добавил, что условия въезда в республику не изменились.

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Ранее, 10 марта, президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести силовые службы на усиленный режим работы из-за протестов в Грузии. Такое решение было принято в результате совещания с начальником государственной службы охраны и председателем службы госбезопасности.

До этого, 7 и 8 марта, в Тбилиси проходили масштабные акции протеста после принятия парламентом страны в первом чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих зарубежное финансирование. 9 марта волнения продолжились. За несколько дней протестов полицейские задержали свыше 130 человек.

В конце концов правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» сделали совместное заявление, в котором говорилось, что законопроект отозван из парламента. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала это решение победой общества. Она поздравила жителей страны с первой подобной победой и назвала отзыв закона правильным шагом.

Тем не менее представитель партии «Гирчи — больше свободы!» Цотнэ Коберидзе заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, несмотря на заявление об отзыве законопроекта. Он добавил, что оппозиция требует ясности в вопросе того, как именно будет отозван проект, и освобождения задержанных.

10 марта парламент Грузии официально прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах, из-за которого вспыхнули масштабные акции протеста. Парламент проголосовал против законопроекта без каких-либо комментариев.

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