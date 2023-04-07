Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле

Заммэра Москвы Ликсутов сообщил о степени локализации автомобилей «Москвич»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил о том, что к 2024 году планируется локализовать производство всех узловых деталей кузова автомобилей «Москвич». О планах компании он сообщил на пресс-конференции 7 апреля.

«К концу года ключевые кузовные детали будут производиться на мощностях московских компаний. Ряд элементов будет покупаться у других российских фирм. Переход на локализованные компоненты уже осуществляется. К концу года количество компонентов будет еще больше», — передает слова Ликсутова Autonews.ru.

Заммэра уточнил, что за март «Москвич» продал более 500 автомобилей. По его словам, именно такой план ранее утвердил совет директоров завода. По мнению Ликсутова, «Москвич» развивается согласно намеченному курсу. Он заверил, что план, согласно которому завод должен в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, выполнят.

Ликсутов напомнил о продолжении программы поддержки при покупке российских автомобилей. Она реализуется через компенсацию части ставок кредита или лизинга и действует при покупке новых машин.

Лифт едет вверх: «Москвич» показал новую модель
Что собой представляет «Москвич 6»

Ранее, 6 апреля, генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин анонсировал начало продаж седана «Москвич 6»: они стартуют в сентябре этого года.

Кроме того, 30 марта завод «Москвич» сообщил, что в 2023 году выпустит новые модели автомобиля. Это будут машины в кузове седан и кроссовер.

Завод также запустил программу трейд-ин, об этом стало известно 31 марта. С 1 по 30 апреля 2023 года во всех дилерских центрах «Москвич» действует акция, согласно которой можно сдать автомобиль любой марки и получить скидку до 100 тыс. рублей при покупке кроссовера в комплектации «Стандарт» с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023