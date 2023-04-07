Заммэра Москвы Ликсутов сообщил о степени локализации автомобилей «Москвич»

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил о том, что к 2024 году планируется локализовать производство всех узловых деталей кузова автомобилей «Москвич». О планах компании он сообщил на пресс-конференции 7 апреля.

«К концу года ключевые кузовные детали будут производиться на мощностях московских компаний. Ряд элементов будет покупаться у других российских фирм. Переход на локализованные компоненты уже осуществляется. К концу года количество компонентов будет еще больше», — передает слова Ликсутова Autonews.ru.

Заммэра уточнил, что за март «Москвич» продал более 500 автомобилей. По его словам, именно такой план ранее утвердил совет директоров завода. По мнению Ликсутова, «Москвич» развивается согласно намеченному курсу. Он заверил, что план, согласно которому завод должен в этом году выпустить 50 тыс. автомобилей, выполнят.

Ликсутов напомнил о продолжении программы поддержки при покупке российских автомобилей. Она реализуется через компенсацию части ставок кредита или лизинга и действует при покупке новых машин.

Ранее, 6 апреля, генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин анонсировал начало продаж седана «Москвич 6»: они стартуют в сентябре этого года.

Кроме того, 30 марта завод «Москвич» сообщил, что в 2023 году выпустит новые модели автомобиля. Это будут машины в кузове седан и кроссовер.

Завод также запустил программу трейд-ин, об этом стало известно 31 марта. С 1 по 30 апреля 2023 года во всех дилерских центрах «Москвич» действует акция, согласно которой можно сдать автомобиль любой марки и получить скидку до 100 тыс. рублей при покупке кроссовера в комплектации «Стандарт» с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT.