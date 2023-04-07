Реклама
Прямой эфир
Мир
Госсекретарь США Блинкен допустил вступление Швеции в НАТО к июлю
Мир
Лидер «желтых жилетов» предрек Франции социальный взрыв из-за пенсионной реформы
Мир
В США заявили о нежелании конфликта с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня
Происшествия
ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента
Мир
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Происшествия
В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ
Армия
Песков заявил о тщательном отслеживании военными России данных о планах ВСУ
Мир
На связываемой с терактами на «Северных потоках» яхте нашли следы взрывчатки
Мир
Папа римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие
Общество
Стало известно о решении врачей оставить Костомарова в реанимации
Мир
В Кремле выразили уверенность в непреклонной позиции Китая по Украине
Экономика
Курс доллара превысил 83 рубля впервые с апреля 2022 года
Общество
Синоптики пообещали майскую погоду на следующей неделе в Москве

Два человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной оренбургской трассе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кваркенском районе Оренбургской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 7 апреля в своем Telegram-канале.

Авария произошла 7 апреля на автодороге Айдырля – Кваркено. Предварительно установлено, что водитель «Лады Калина» потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ», пишет ИА «Урал56.Ру».

В результате столкновения водитель легковушки и его пассажирка погибли до прибытия скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточняет 56orb.ru, на месте ДТП работали сотрудники 31-й пожарно-спасательной части регионального МЧС. Они извлекли погибших из сильно поврежденного автомобиля.

7 апреля на восточные районы Оренбуржья обрушился сильный снегопад, дороги замело, добавляет РИА «Оренбуржье». В Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам воздержаться от дальних поездок и пересесть на общественный транспорт. На проблемных участках дорог возможно временное ограничение движения.

Между тем в областном центре — Оренбурге — солнечно, температура воздуха составляет +10 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023