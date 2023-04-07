Два человека погибли в ДТП с грузовиком на заснеженной оренбургской трассе
В Кваркенском районе Оренбургской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли два человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает 7 апреля в своем Telegram-канале.
Авария произошла 7 апреля на автодороге Айдырля – Кваркено. Предварительно установлено, что водитель «Лады Калина» потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ», пишет ИА «Урал56.Ру».
В результате столкновения водитель легковушки и его пассажирка погибли до прибытия скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как уточняет 56orb.ru, на месте ДТП работали сотрудники 31-й пожарно-спасательной части регионального МЧС. Они извлекли погибших из сильно поврежденного автомобиля.
7 апреля на восточные районы Оренбуржья обрушился сильный снегопад, дороги замело, добавляет РИА «Оренбуржье». В Госавтоинспекции рекомендовали автомобилистам воздержаться от дальних поездок и пересесть на общественный транспорт. На проблемных участках дорог возможно временное ограничение движения.
Между тем в областном центре — Оренбурге — солнечно, температура воздуха составляет +10 градусов.