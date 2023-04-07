В Кремле оценили идею Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия

Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко об уничтожении всего ядерного оружия потребует единого консенсуса. Об этом заявил на брифинге 7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, в то же время вряд ли этого можно ожидать.

«Это потребует единого консенсуса, и в то же время вряд ли этого можно ожидать. Вряд ли в мире имеется такой комплексный потенциал для выхода на такие общие договоренности», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее, 6 апреля, Лукашенко указал, что ядерное оружие нужно собрать «в одну кучу» и уничтожить. Комментируя призыв французского лидера Эммануэля Макрона не использовать ядерное оружие в конфликте на Украине, Лукашенко заявил, что такое вооружение следует уничтожить в принципе.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно в конце марта.

Тогда президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе.

Ранее, 16 февраля, Лукашенко заявил, что республика не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Однако у нее есть интерес к тактическому оружию. По словам Лукашенко, Минск не намерен наносить удары «даже по европейским странам», но планирует подготовить самолеты, которые смогут нести тактическое ядерное оружие.