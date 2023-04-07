В МИЦ «Известия» расскажут о перспективных космических разработках России

10 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля.

Какие цели преследует миссия «Луна-25»? Станет ли космос источником дефицитных природных ресурсов? На каком этапе разработка проекта «Венера Д»? Появились ли эффективные способы защиты от космических угроз?

Участники:

Анатолий Петрукович, директор Института космических исследований РАН;

Анатолий Крайнов, главный конструктор проекта «Арктика» АО «НПО Лавочкина»;

Борис Шустов, научный руководитель Института астрономии РАН;

Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.