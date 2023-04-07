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«Самое унылое» свидание редких леопардов попало на фотоловушку

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Фото: Земля леопарда
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Самец леопарда ухаживал за самкой в приморском нацпарке и попал на фотоловушку. Кадрами «самого унылого свидания» поделились ученые «Земли леопардов» в пятницу, 7 апреля.

На кадрах видно, как одна кошка следует за другой. При этом и у самки, и у самца весьма унылое выражение морды.

«Кошка, которая совсем недавно отметилась с котенком на одной из фотоловушек, еще помнит о тяготах материнства и явно не хочет так скоро вновь уходить в «леопардовый декрет». На морде так и читается: «Сделаю вид, что не заметила, и он уйдет», — пишут в Telegram-канале нацпарка.

По данным ученых, леопарды могут размножаться в любое время года. Но самцы обычно не участвуют в воспитании потомства, поэтому самки рожают одного-трех котят и опекают их на протяжении полутора лет.

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Дальневосточный леопард — одно из самых редких млекопитающих на Земле. По последним данным, в дикой природе осталось всего около 125 особей, об этом говорится на сайте специальных проектов по защите животных.

Ранее, 17 марта, на фотоловушку из Приморского сафари-парка попали кадры того, как молодая тигрица научилась лепить снеговика.

29 марта детеныши амурского тигра обнаружили фотоловушку в Хабаровском крае и повредили ее.

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