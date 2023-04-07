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ВКС РФ разгромили пункт одесской морской охраны

ВКС России поразили пункт одесской морской охраны, потери противника составили 50 человек
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Фото: РИА Новости
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ВКС РФ поразили пункт переброшенной в Херсонскую область одесской морской охраны, ликвидировав 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Андрей Рулев.

«На херсонском направлении оперативно-тактической авиацией ВС РФ было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек», — рассказал он «РИА Новости».

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили два кочующих минометных расчета украинских боевиков в районе населенных пунктов Береговое и Никольское.

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6 апреля корреспондент «Известий» Натали Графчикова побывала в укреплениях российских военнослужащих на левом берегу Днепра. Бойцы здесь дежурят круглосуточно — службы несут на надежно скрытых точках. В окопах для солдат оборудованы запасные ячейки для пулеметчиков, чтобы при обнаружении противником военный смог быстро сменить позицию и продолжить бой.

29 марта начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян 29 марта сообщил, что артиллерия РФ уничтожила пункт управления дронами и гаубицу M777 ВСУ под Херсоном. Также комплексы радиоэлектронной борьбы группировки «Днепр» ликвидировали пять дронов ВСУ в районах населенных пунктов Песчановка и Алешки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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