В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия Raytheon

У побережья Флориды в авиакатастрофе погиб заместитель директора компании по производству оборонной техники Raytheon Джефф Лампкин вместе с женой Пэтти. Как сообщила газета Daily Mail в четверг, 6 апреля, супруги возвращались после ужина с друзьями.

С супружеской парой в одномоторном самолете были их друзья — Рик и Бет Бивер. Как сообщается, самолет упал в Мексиканский залив после взлета. Спасатели обнаружили тела мужчин вечером того же дня, а женщин — на следующее утро.

Детали случившегося выясняются.

Ранее, 3 апреля, в Австралии упал легкомоторный самолет. На борту воздушного судна находились мужчина и его беременная жена. Молодая семья попала в шторм, и самолет упал в горной местности.