В Челябинской области погибли четверо провалившихся под лед рыбаков
В Челябинской области погибли четверо провалившихся под лед рыбаков. Об этом 6 апреля сообщает источник «Известий».
«Очевидцы стали свидетелями того, как под лед провалилась группа рыбаков, причем двое из них сразу пропали из поля зрения», — уточнили в региональной поисково-спасательной службе.
Как уточнили в Telegram-канале службы, инцидент произошел на озере Комкуль около деревни Бурино около 17:00 (15:00 мск). Очевидцы заметили, как под лед провалилась четверо рыбаков. Двое из них сразу пропали из поля зрения.
Вечером 5 апреля мужчина провалился под лед на городском пруду в Ижевске. Потерпевшего эвакуировали спасатели.