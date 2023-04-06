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Минобороны: ВСУ уничтожили своих же солдат, сдавшихся в плен, выпустив по ним 300 снарядов

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Киевский режим намеренно уничтожает своих военнослужащих, чтобы предотвратить попытки отступления с занимаемых позиций, заявил в ходе ежедневной сводки представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 6 апреля.

«В ходе боя командир… ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться», — рассказал он.

По словам Конашенкова, чтобы украинские бойцы смогли безопасно выйти, российские военные приостановили боевые действия. До утра военнослужащих ВСУ разместили в блиндаже.

Несмотря на это, ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Всего ВСУ выпустили около 300 крупнокалиберных снарядов. Все 14 сложивших оружие бойцов были убиты, уточнили в военном ведомстве.

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Об инциденте ранее в этот день рассказал президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Глава государства отметил, что российские военнослужащие также пострадали при атаке, так как оставались с военнопленными, чтобы утром вывезти их из зоны боевых действий. Путин также подчеркнул, что Россия имеет дело с очень жестоким режимом на Украине, который не щадит ни своих, ни россиян.

До этого, 2 апреля, взятый в плен украинский боевик нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации) Антон Штукин признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца в ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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