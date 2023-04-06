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Reuters указало на причастность палестинских группировок к обстрелу Израиля

Reuters: палестинские группировки стоят за обстрелами Израиля с территории Ливана
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Фото: REUTERS/Fadi Amun
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Палестинские группировки ответственны за обстрелы Израиля, осуществленные с территории Ливана. Об этом в четверг, 6 апреля, пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.

По данным источника службы безопасности, шиитское движение «Хезболла», чьи отряды дислоцируются в том числе в южных районах Ливана, не причастно к атаке. Из материала следует, что к обстрелу Израиля причастны палестинские группировки, при этом ни одна из сторон не брала на себя ответственность. Подробностей о том, какие именно группировки могут стоять за обстрелами, источники не привели.

В 2006 году Израиль вел месячную войну с шиитским движением «Хезболла». Конфликт был спровоцирован ракетно-минометным обстрелом укрепленного пункта Нурит и приграничного населенного пункта Шломи на севере Израиля. Вместе с тем боевиками «Хезболлы» было совершено нападение на пограничный патруль Армии обороны Израиля на израильско-ливанской границе, тогда погибло три военнослужащих.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила, что на севере страны у границы с Ливаном в двух населенных пунктах сработал сигнал воздушной тревоги. Также был зафиксирован один пуск с территории Ливана, который был отражен системой противоракетной обороны (ПРО). В результате один человек был ранен осколками упавшей ракеты, другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище.

Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища. В соцсетях распространились видео очевидцев, которые демонстрируют несколько столбов дыма, поднимающихся от ракет.

После этого поступили сообщения об обстреле с израильской стороны ливанского населенного пункта Эль-Клейла. Депутат парламента Ливана Касем Хашем указал, что из Ливана было запущено ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой — более 90 ракет.

Ливан и Израиль находятся в состоянии конфликта со времен арабо-израильских столкновений 1948–1949 годов.

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