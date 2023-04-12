Ассоциация ювелиров в конце апреля будет отмечать свою первую годовщину. Она объединила пять крупнейших отечественных ювелирных компании, их суммарная доля розничных продаж ювелирных изделий в России составляет около 50% рынка. О том, что сделано за первый год работы и о перспективах рынка «Известиям» рассказал генеральный директор ассоциации Вадим Серов.

— Давайте начнем сначала: почему компании все-таки решили объединиться и организовать ассоциацию?

— Здесь достаточно простой ответ: во-первых, мы хотим, чтобы на нашем рынке бизнес велся цивилизованно, в условиях добросовестной конкуренции и с современным отраслевым законодательством. Здесь нужен согласованный подход с учетом мнений разных бизнес-моделей, поэтому конструктивный диалог с властью по силам только отраслевому объединению. Однако на протяжении последних нескольких лет у наших отраслевых объединений не складывалась ни общая позиция, ни выстраивался и диалог с властью. Фактически образовался вакуум в отношениях с регулятором и друг с другом, который, по нашему мнению, необходимо заполнить конструктивным взаимодействием.

Во-вторых, появилась необходимость в новой площадке для формирования общих знаний, для повышения уровня информированности и отраслевой экспертизы. Пока в Ассоциации ювелиров немного участников, это ведущие российские ювелирные бренды — Sokolov, «Адамас», «585», «Санлайт» и «Алроса». Суммарно они формируют более 50% объема розничных продаж. Я уверен, нас в ассоциации со временем будет много больше.

— С 1 января этого года предприятия ювелирной отрасли по новому законодательству больше не могут применять специальные налоговые режимы. Как на отрасль повлиял переход на общую систему налогообложения (ОСН)?

— Говорить об этом можно только с цифрами официальной статистики, которая появится по результатам 2023 года. Но, в общем, думаю, будет все хорошо. В 2022 году по данным Федеральной пробирной палаты (ФПП) было зарегистрировано 2 тысячи 275 производителей, и 300 компаний из них занимали 97,3% рынка. Можно не сомневаться, что переход на ОСН на них скажется, поскольку большинство и так работало по общей системе налогообложения.

Можно посчитать и по-другому: на спецучете сейчас 22 тысячи 349 участников отрасли, из них — 3 тысячи 152 компании в реестре именников, то есть они обладают собственным знаком изготовителя ювелирных изделий. Но на клеймение в 2022 году сдавали изделия только 2 тысячи 266 компаний. Если предположить, что часть из них работает с серебром, а его клеймение добровольное, выходит огромный разрыв. Поэтому вероятно, что многие компании только числились в реестре, но не работали. В минувшем январе, по данным ФПП, продукцию на клеймение передали 1600 предприятий, а год назад их было 1300. То есть сейчас мы не наблюдаем снижения количества производителей ювелирных украшений, а наоборот видим рост их числа.

— Есть мнение, что переход на общую систему налогообложения негативно скажется на отрасли...

— Для объективности нужно все-таки вернуться на некоторое время назад, когда появилась возможность работать на упрощенной системе налогообложения. Специальные режимы вводят для малого бизнеса — эти налоговые преимущества должны были создать равные конкурентные условия для всех участников рынка и поддержать предпринимателей. Но вместо этого появилось множество микрокомпаний для перевода предприятия на упрощенку, для ухода от налогов происходило дробление бизнеса. Усилия государства по налоговой поддержке оказались нивелированы, о конкуренции в отрасли можно было забыть. А с отменой НДС на инвестиционные слитки для физических лиц ситуация еще усугубилась — недобросовестные компании использовали это, как новую схему незаконного обогащения. В результате сокращались налоговые поступления в федеральный бюджет.

Сильно ли просели налоговые сборы? Если у нас 300 предприятий из 2 тысяч производят 97,3% объема ювелирных изделий — это добросовестные компании, платящие налоги в бюджет. В то же время, из оставшихся юридических лиц, зафиксированных на спецучете, 90% — это компании, каждая из которых платит менее 10 тыс. руб. НДФЛ за год. И этому только два объяснения: либо компания работает в серой зоне и уходит от налогов, либо ничего не зарабатывает.

Фото: Ассоциация ювелиров Генеральный директор Ассоциации ювелиров Вадим Серов

Всегда были и будут причины для закрытия бизнеса. Но если при смене системы налогообложения бизнес закрывают, значит, он работал только за счет экономии на налогах? Сложный вопрос. Скорее что-то не так с самим бизнесом, ведь подавляющее большинство предприятий продолжило работать и развиваться.

У компаний, входящих в нашу ассоциацию, очень много партнерских отношений именно с малым бизнесом — это порядка 2,5 тысяч предприятий МСП. И никто из них не собирается закрываться из-за смены налогового режима. В прошлом году мы помогали им подготовиться к безболезненному переходу, например, рекомендовали уже покупать золото с НДС и предусмотреть в своей отчетности наличие счетов-фактур (УПД) по поставленному товару, для получения налогового вычета при реализации изделий. Закон обеспечивает такое право.

— Но мы можем лишиться уникальных производств с ручной работой, если закроются малые предприятия...

— Этого не произойдет. В октябре прошлого года по инициативе нашей ассоциации в Госдуме прошел круглый стол с представителями частных компаний и отраслевых ведомств. Мы предложили в закон поправки о статусе художника-ювелира. Люди, производящие «штучный» товар из драгоценных металлов и камней, создают действительно произведения искусства, которые побеждают на крупных международных выставках, и до сих пор они находились в «правовом» вакууме. В российском отраслевом законодательстве не существовало ни термина, ни тем более определение для мастеров, создающих высокохудожественное авторское искусство. Да и в действующем законодательстве о культуре также не учитывались особенности их творческой деятельности, не обеспечивалась защита их интересов.

Инициатива Ассоциации ювелиров, Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства была поддержана, и мы очень признательны за это Министерству финансов. Теперь в законодательстве нормативно закреплен статус художника-ювелира, что позволит им уплачивать налог в размере 13%, как физическим лицам.

— За первый год существования Ассоциации ювелиров вы уже много добились. Какие еще задачи стоят перед вами?

— В этом году представителей рынка ждут новые изменения, касающиеся маркировки ювелирных изделий — речь уже о физической маркировке, а не о нанесении штрих-кодов на бирку. И здесь возникает много вопросов, например: как организовать маркировку уже имеющейся в обороте продукции, как обеспечить розничные предприятия оборудованием для считывания нанометок. На общем собрании Ассоциации ювелиров было принято решение в качестве масштабного эксперимента обеспечить в этом году не менее 20% производимых участниками Ассоциации изделий физической маркировкой, выводы о работоспособности всех этапов физической маркировки изложить регулятору, а для участников отрасли подготовить понятные алгоритмы выполнения требований законодательства.

Еще одна проблема, требующая решения — изменение регуляторных требований к пунктам выдачи заказов. Как показала практика, для большинства онлайн-покупателей через пункты выдачи заказов — наиболее предпочтительный вариант получения заказа, при этом, ряд требований к пунктам — необходимость иметь сейфы, охрану и весоизмерительную технику просто невыполнимы. Мы считаем, что для этих участников оборота ювелирных изделий необходимо исключить обязанность по спецучету.

Впрочем, главная задача сегодняшнего дня — необходимость создания релевантной отраслевой аналитики. Все существующие сегодня статистические данные имеют разрозненный характер. Дело в том, что отрасль представлена разнообразными форматами участников, поэтому никто и не ставил перед собой такую цель. Хотим собрать у себя всю информацию, взяв за основу данные из ГИИС ДМДК и других официальных источников и дополнять ее эксклюзивной аналитикой участников нашей ассоциации. Это позволит прояснить все физические и сущностные параметры отрасли, объективно структурировать и позиционировать ее в дальнейшем.