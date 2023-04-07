Жертва революции?

На карте Европы, пожалуй, есть только две страны, где протестные волнения среди населения происходят с высокой периодичностью, на протяжении длительного отрезка времени и носят массовый характер, — это Франция и Украина. И если в последней они привели к катастрофическим последствиям, то в Пятой республике всё несколько иначе. Французы в основном ограничиваются социально-экономическими требованиями, после удовлетворения которых сами выступления быстро затухают. Хотя любителям сыра и вина тоже есть что вспомнить. Ведь в конце 60х-годов прошлого века именно массовые протесты сделали легендарного президента Шарля де Голля, вполне вероятно, одной из первых жертв, выражаясь украинской политической терминологией, «оранжевых революций».

Ситуация у Макрона на фоне продолжающихся протестов не та, которая была у Януковича в 2014 году, и посол Украины явно не поддерживает нынешних митингующих, угощая их салом и борщом. Но и без этого ситуация в Пятой республике остается крайне нестабильной — ведь правительству так и не удалось найти консенсус по поводу пенсионной реформы, в результате чего не утихают массовые забастовки и протесты. По данным МВД, только 29 марта было задержано более 200 человек.

И всё из-за того, что власти решили поднять возраст выхода на заслуженный отдых с 62 до 64 лет. И сделали они это не самым демократическим способом — премьер Элизабет Борн еще 16 марта объявила принятым законопроект о повышении пенсионного возраста без процедуры обсуждения в парламенте.

Впрочем, несмотря на масштабность и серьезность протестов, едва ли они смогут пошатнуть положение президента, а тем более привести к отставке Эммануэля Макрона, второй срок которого заканчивается весной 2027-го. Амбициозность, беспринципность и возраст нынешнего президента Пятой республики, не только стремящегося утвердиться в качестве достойного продолжателя де Голля, но и мечтающего о лаврах влиятельного мирового лидера, позволят ему, по сути, не особо считаться с мнением митингующих. Тем более экономический запас прочности республики дает Макрону возможность достаточно уверенно себя чувствовать в президентском кресле до конца своего срока и не обращать внимания на динамику рейтинга собственной популярности.

Он может и дальше упорно проводить свою внутреннюю политику. В целом существует мнение, что глобалисты, контролирующие ведущие западные СМИ и способные «демократическими» методами устранить с политического поля любого серьезного альтернативного лидера, который бы осмелился возглавить протестное движение, не дадут в обиду своего ставленника. Но и без этого у Макрона есть на что опираться.

Его положение укрепляет и уже имеющийся в арсенале успешный опыт противодействия протестам. Небезызвестное движение «желтых жилетов», которое начало сотрясать Францию с середины ноября 2018-го, уже примерно к осени следующего года практически сошло на нет, по крайне мере в уличном проявлении. В нынешних акциях профсоюзов представители «желтых жилетов» совсем не видны. Хотя поводов для ренессанса митингов с их стороны сейчас предостаточно. Ведь вначале они возмущались повышением в 2018 году стоимости автомобильного топлива: бензин вырос в цене на 15%, а дизельное топливо — на 23%, до €1,5. Позднее заговорили о необходимости повышения уровня жизни и социальной справедливости, возврата налога на богатых, который был отменен Макроном в начале его первого президентского срока. К числу требований прибавились и снижение возраста, позволяющего уйти на пенсию, обязательность выноса на референдум всех реформ, усиление борьбы с нелегальной миграцией и еще ряд социально-экономических требований.

Сейчас речь идет о повышении пенсионного возраста до 64 лет, а дизельное топливо стоит €2, но движение не возрождается. Нынешние протесты практически целиком управляются профсоюзами, с которыми у любой французской партии, находящейся у власти, имеется многолетний опыт конструктивного взаимодействия. Пенсионная реформа, если она увеличивает срок выхода на заслуженный отдых, всегда вызывает отторжение у населения. Тем не менее методичные разъяснения, индивидуальная работа с профсоюзными лидерами сделают свое дело, и нынешнее протестное движение затухнет на фоне некоторых уступок со стороны власти. В частности, они могут увеличить минимальный размер пенсий.

Таким образом, возникает вопрос: может ли что-то существенно повлиять на положение Макрона, заставив его уйти в отставку? В ближайшие два-три года такая вероятность крайне низка, хотя определенные предпосылки есть.

Первая из них — внутренняя. Речь идет об усиливающейся социально-экономической поляризации французского общества. Французы хорошо помнят осень 2005 года, когда страна стала свидетелем ожесточенных протестов, переходящих в массовые погромы со стороны молодежи, представляющей в основном иммигрантов из бывших французских колоний на африканском континенте. Можно утверждать, что эта социальная группа наиболее опасна для нынешней власти, поскольку сильнее всех ущемлена как в экономическом, так и в культурном плане.

Если экономическая ситуация будет развиваться негативно, не исключен вариант, что именно среди иммигрантов возникнет главный очаг противостояния с властью за свои права. Его результаты будут непредсказуемы для страны. Пока же французским властям удается удерживать ситуацию под контролем, в том числе за счет заморозки тарифов на электроэнергию, а также разных соцвыплат для населения.

Второй причиной, способной привести к уходу Макрона, может стать ситуация на Украине и спровоцированные ею структурные изменения в мире. В случае если западная коалиция потерпит существенное поражение, его последствия достаточно быстро коснутся каждого европейца в виде экономических потерь и новой огромной волны беженцев с Украины. Это обусловит резкую нагрузку на бюджеты и осложнит и так непростые социальные отношения внутри отдельных государств, в том числе Франции.

Поэтому автор вышедшей в 2016 году книги под громким названием «Революция» Эммануэль Макрон может в итоге сам стать жертвой революционных изменений, хоть и в отдаленной перспективе.

Автор — начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления

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