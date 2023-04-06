Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Химках

Самодельный дрон с камерами 6 апреля упал на территории завода «Факел», который производит системы противовоздушной обороны, в подмосковных Химках.

По данным источника «Известий», дрон с размерами 300 на 300 мм упал на территории завода около 8 утра мск. На беспилотнике не было боеприпасов, а только средства фото- и видеофиксации.

Предварительно, аппарат должен был сфотографировать и снять на видео оборонный объект, однако система радиоэлектронной борьбы отключила его, и дрон упал.

В конце февраля беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Коломенском районе Московской области. Позже стало известно, что внутри дрона находилась взрывчатка.