Эксперт перечислил факторы успеха для золота на рынке инвестиций

Экономическая ситуация сейчас благоприятна для золота, так как оно традиционно является активом, к которому обращаются инвесторы в кризисные периоды, рассказал 5 апреля «Известиям» директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

По его прогнозам, достижение золотом новых максимумов вполне вероятно в этом году, однако стоит помнить, что это достаточно инертный и низковолатильный инвестиционный актив.

«Поэтому я бы не давал краткосрочных прогнозов. К слову, именно эти особенности и делают его востребованным у инвесторов в те моменты, когда риски на финансовых рынках повышаются», — сказал он.

Спинка привел в пример графики за 12 лет: динамика достижения исторических максимумов для золота за последние годы участилась. Новые пики были зафиксированы в 2020 и 2022 годах, а до этого — только в 2011-м. То есть последние несколько лет оно находится во флэте (фазе рынка, при которой не происходит существенной переоценки стоимости актива и котировки колеблются в диапазоне вокруг среднего значения, в узком диапазоне. — Ред.).

«Что касается 2023 года, то основаниями для роста цен на драгоценный металл являются политика ФРС США по повышению процентных ставок, геополитическая напряженность, риск рецессии. Еще одна из причин, почему золото стало востребовано как у частных, так и у институциональных игроков, в том числе Центробанка, — дедолларизация мировой экономики», — перечислил Спинка.

Эксперт по инвестициям добавил, что в случае с золотом это не касается торговли, тут драгметалл — валюте не конкурент, но относится к накоплению и сохранению резервов крупными странами. Эта тенденция также прослеживается последние пару лет, задают тренд Россия и Китай.

«Подчеркну, что золото имеет фундаментальную ценность и прекрасно подходит для долгосрочных стратегических сбережений, являясь универсальным средством сохранения стоимости. Однако я бы не советовал спекулировать этим активом, если только вы не являетесь профессиональным участником рынка или квалифицированным инвестором», — рекомендовал специалист.

Как сообщалось 17 марта, спрос на золото в России в 2022 году побил все рекорды — вырос в 15 раз. Россияне купили 75 т инвестиционного золота в слитках против 5 т в 2021 году.