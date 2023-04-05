Турпоток из России в Израиль за первые три месяца 2023 года вырос на 241% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 5 апреля «Известиям» сообщили в посольстве Израиля в Москве.

Уточняется, что Россия вошла в тройку лидеров по въездному туристическому потоку в Израиль, с января по март страну посетили 53,5 тыс. российских туристов. Это на 241% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако на 23% меньше, чем за тот же период 2019 года.

Всего же за первые три месяца года Израиль принял свыше 916 тыс. туристов. Это на 199% больше, чем за аналогичный период 2022 года, однако на 13% меньше, чем за аналогичный период допандемийного рекордного 2019 года.

В список стран-лидеров также вошли США — 246 тыс. туристов, и Франция — 59,2 тыс. туристов.

Министр туризма Израиля Хаим Кац заявил, что «положительная тенденция в сфере въездного туризма, наряду с увеличением внутреннего туризма, ведет к процветанию туристической отрасли и укреплению экономики».

Ранее, 11 марта, сервис SuperJob представил результаты опроса, согласно которым большинство россиян в этом году проведут свой летний отпуск, путешествуя по России. При этом самые популярные направления — Крым, Сочи и Алтай.