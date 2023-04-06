Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Я хочу! Я буду!» 12+

Режиссер: Павел Воронин. В ролях: Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Валентина Ляпина, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков

Надежда всю жизнь делала свой выбор с оглядкой на окружение, и к 45 годам оказалась в тупике. С одной стороны, у нее есть всё, чего нет у многих, — семья, работа в университете, статус. С другой — она не чувствует, что живет своей жизнью. В один момент Надя решает кардинально всё изменить и бросает вызов стереотипам, навязанным ей обществом. Попадая в неловкие ситуации, ей предстоит отстоять право быть собой и обрести долгожданное счастье.

С 6 апреля в прокате.

«Закрытый уровень» 16+

Фото: Кинопоиск

Режиссер: Антон Розенберг. В ролях: Денис Нурулин, Артем Афонасов, Арсений Никитин, Данил Киселев, Кристина Корбут, Евгений Миллер, Лидия Вележева, Евгений Михеев, Василий Бочкарев

Компания молодых парней, увлеченных компьютерными стрелялками, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Зайдя в него, герои оказываются в мире, где окружение и происходящее неотличимы от реальной жизни. Ребята умудряются загрузиться в не законченный разработчиками «закрытый уровень», где моделируется Белоруссия 1941 года, оккупированная фашистами. Там герои лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

С 7 апреля на more.tv

«Мерзлая земля» 16+

Режиссер: Оксана Карас. В ролях: Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Юрий Чурсин, Полина Гухман, Виталий Коваленко, Сабина Ахмедова, Максим Стоянов, Анастасия Шевцова

Таксистка Лариса из маленького приморского города готовится к свадьбе с Максимом. Но все планы рушатся, когда молодого человека задерживают по подозрению в убийстве. Полиция нашла труп девушки, которая была изнасилована и задушена. Приехавший из Москвы следователь считает, что Максим совершил не только это убийство, а виновен в целой серии смертей. Его не убеждает даже алиби подозреваемого. Чтобы доказать невиновность своего возлюбленного и спасти его от тюрьмы, Лариса начинает собственное расследование.

С 7 апреля на Wink и «Кинопоиске».

«За полчаса до весны» 16+

Режиссеры: Степан Коршунов, Оксана Барковская, Кирилл Папакуль. В ролях: Артем Волобуев, Анна Банщикова, Анатолий Лобоцкий, Глеб Калюжный, Анна Демидова, Владимир Свирский, Анастасия Ильинская, Сергей Годин

Премьера сериала о драматичном и уникальном пути Владимира Мулявина и его легендарных «Песняров». Киносага охватит три десятилетия из жизни главного героя: от робких аккордов на отцовской гитаре в 1950-х, службы в армии, первой любви до большого успеха в 1970-х. Центральной темой истории станет создание одной из первых в СССР рок-опер «Песня о доле». Несмотря на запреты со стороны партийного руководства и консервативность эпохи, «Песнярам» удалось поставить христианскую оперу-притчу на стихи Янки Купалы, однако ее видеозапись не сохранилась.

С 10 апреля на Первом канале и в онлайн-кинотеатре START.

«Три мушкетера: Д'Артаньян» 12+

Режиссер: Мартен Бурбулон. В ролях:Ева Грин, Венсан Кассель, Вики Крипс, Джейкоб Форчун-Ллойд, Лина Кудри, Луи Гаррель, Ромен Дюрис, Франсуа Сивиль, Пио Мармай

Шедевр Александра Дюма в абсолютно новом прочтении. От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели. В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой британского вторжения, скрестят шпаги прославленные мушкетеры, готовые отдать жизнь ради величия Франции.

С 6 апреля в прокате.

«Мое прекрасное несчастье» 16+

Режиссер: Роджер Камбл. В ролях: Дилан Спраус, Вирджиния Гарднер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес, Остин Норт, Либэ Барер, Нил Бишоп

Комедия по одноименному мировому бестселлеру Джейми Макгвайр. Неприступная первокурсница Эбби желает сбежать от своего прошлого. Трэвис — бунтарь и чемпион подпольных боев, который не верит в любовь. Воплощая в себе всё, от чего Эбби стоит держаться подальше, парень предлагает девушке пари: если он выиграет следующий поединок, она проведет месяц с ним. Однако он и не догадывается, что у них намного больше общего, чем кажется.

С 6 апреля в прокате.

Театр

«Разговоры после погребения», 16+

Режиссер Вадим Дубровицкий. В ролях: Алексей Вертков, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Валентин Смирнитский, Нелли Уварова и Роза Хайруллина

В новом театральном пространстве «LA’Театра» пройдет премьера спектакля по одноименной пьесе французского драматурга Ясмины Реза. «Безупречные и холодные», одинокие и растерянные взрослые заново учатся говорить друг с другом, прощать и прощаться, любить и не ненавидеть. История, где каждый сдерживается и страдает по правилам, сохраняя достоинство, но всё тщательнее скрывая свои чувства, таланты и сокровенные мысли, внезапно прерывается, и семейный устав может быть написан заново — или стать вовсе необязательным.

7,8 апреля, 19:00, «LA’Театр»

«Солярис» 14+

Режиссер: Артем Устинов. В ролях: Эмиль Петров, Осман Абухба, Саид Лазба, Мадлена Барциц, Ирина Делба, Джамбул Жордания, Рубен Депелян, Кирилл Шишкин

С 7 по 10 апреля на сценах Et Сetera и театрального центра «На Страстном» состоятся гастроли Государственного русского театра драмы им. Ф.А. Искандера (Республика Абхазия). Спектакль по знаменитому роману Станислава Лема завершит гастроли.

Психолог Крис Кельвин прибывает на планету Солярис, вся поверхность которой покрыта загадочным Океаном из плазмы. Океан кажется разумным и даже пытается контактировать с людьми, проникая в подсознание и воссоздавая образы из прошлого, с которыми связаны острые, травмирующие воспоминания. В случае с Крисом Кельвином — это его погибшая возлюбленная Хари.

10 апреля, 19:00, Et Cetera

«Макбет» 16+

Дирижер: Валерий Гергиев. В ролях: Ариунбаатар Ганбаатар, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов, Юрий Воробьев

«Макбет» — трагедия Шекспира и одна из самых популярных опер Верди. Главный герой — шотландский военачальник, в котором обычный человеческий порок, тщеславие, разрастается до неудержимой мании власти. «О, эта жажда трона!» — поет его супруга, коварная леди Макбет. Самая злодейская пара в истории оперы действует сообща: он — убивает, она — толкает на преступления. «Макбет» — настоящая «опера ужасов» с завораживающим средневековым колоритом: здесь колдуют ведьмы, являются призраки, клинки дымятся от крови, рыцари пируют, а по замку бродит сомнамбула.

6 апреля, 19:00, Мариинский театр

«Цветы нам не нужны» 16+

Фото: театр «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов

Открытая репетиция нового спектакля Юрия Грымова «Цветы нам не нужны». Премьера намечена на 21, 22 и 26 апреля, но уже сейчас у зрителей есть возможность увидеть, как рождается постановка. Действие пьесы происходит в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда в 1946 году сразу после Нюрнбергского трибунала привезли семерых нацистских преступников. Это спектакль о возмездии и одновременно гимн гуманизму. История, которую следует знать и помнить. Открытые репетиции перед премьерными показами стали для театра «Модерн» традицией.

8 апреля, 13.00, театр «Модерн»

«Сорок первый» 16+

Режиссер: Иван Пачин. В ролях: Антон Соколов, Ирина Токмакова, Алексей Веретин, Евгений Сыркин, Сергей Ренсевич, Сергей Медведев

Премьера спектакля по повести Бориса Лавренева «Сорок первый». Юная Марютка — девочка-воин, пишущая нелепые стихи о революции и Ленине и ведущая счет убитым ею врагам, снайпер. Поручик Белой армии Вадим Говоруха-Отрок для нее враг из другой жизни. Но, несмотря на различия и разные стороны баррикад, Марютка влюбляется в своего сорок первого.

6 апреля, 19:00, Московский Губернский театр

Концерты

«Весь Стравинский» 12+

Фото: Московская филармония

Московская филармония продолжает абонемент «Весь Стравинский». Второй концерт цикла 8 апреля начнется малоизвестными оркестровками пьес Шопена. В программе: «Фейерверк» Стравинского, «Из «Фауста» Гёте» («Песня о блохе») для голоса и фортепиано Бетховена, «Песня о блохе» для голоса и фортепиано Мусоргского. Завершится концерт знаменитой «Жар-птицей» — первым крупным триумфом Стравинского. На сцене — Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением Арсентия Ткаченко, солист — Михаил Головушкин (бас).

8 апреля, 19:00, Концертный зал имени П. И. Чайковского

«Любовь, похожая на сон» 6+

Фото: Дом музыки

Новый проект оркестра «Русская филармония» и финалистки шоу «Голос» и «Три аккорда» Аллы Рид. В этот вечер прозвучат незабываемые шлягеры — «Не отрекаются любя», «Айсберг», «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Любовь, похожая на сон», «Паромщик», «Всё могут короли», «Маэстро», «Озеро надежды» и другие известные хиты на музыку Игоря Николаева, Марка Минкова, Раймонда Паулса, Игоря Крутого. Благодаря современным оркестровкам, созданным специально для этого проекта, песни обрели новое звучание.

6 апреля, 19:00, Дом музыки, Театральный зал

Музеи

«Книга Чудес» Игоря Елукова 12+

Фото: Галерея PENNLAB

Вдохновением для названия проекта послужила «Аугсбургская книга чудес», немецкая иллюстрированная рукопись XVI века, описывающая сверхъестественные явления со времен Всемирного потопа до позднего Средневековья. «Книга Чудес» развивает этот образ, смешивая документацию и вымысел, культивируя мистическое и возвышенное, заставляет задуматься об акте творения и непредсказуемости конца. Серия фотографий продолжает документальный проект Игоря Елукова Severe, составленного из лаконичных черно-белых фотографий Севера. Они полны предчувствий, вызывают ощущение опасности и смерти и в то же время запечатлевают тишину, уединение и первозданную красоту Севера.

До 12 июня Галерея PENNLAB

«Русское милосердное письмо» 12+

Фото: Бахрушинский музей

На мастер-классе можно будет узнать многое о посланиях, составленных в годы Великой Отечественной войны, когда на фронт летело множество пронзительных писем, чтобы подбодрить тех, кому тогда приходилось труднее всего. На занятии гости напишут письма своим близким, участвующим в специальной военной операции: их передадут активисты Всероссийского добровольческого молодежного общественного движения «Волонтерская рота боевого братства».

8 апреля, филиал Бахрушинского музея, Дом-музей М.Н. Ермоловой

Венецианские строфы Иосифа Бродского в гравюрах Владимира Наседкина 0+

Серия гравюр Владимира Наседкина — это книга художника, Livre d’artiste: 16 гравюр-иллюстраций, выполненных художником в технике ксилографии, знакомят зрителя с образами Венеции Иосифа Бродского. В католическое Рождество 1972 года поэт впервые оказался в городе, в который возвращался 17 раз. Венеции Бродский посвятил 16 стихотворений.

Стихи и гравюры напечатаны разворотами со специально изготовленных оригинальных деревянных форм (на самшите) в уникальной технике резцовой гравюры.

До 28 мая, AZ ART на Маросейке

«Вдох-выдох» Михаила Рубанкова 12+

Человеческое тело устроено так, что мы не обращаем внимания на дыхание. Равно как и на многое из того, что окружает нас в повседневности, часто превращая жизненный путь в зону транзита. Транзитная зона — это состояние. Оно может быть расслабленным, как зал ожидания в аэропорту, или нервным, как пешеходный переход. Внутреннее состояние, соединяющее пункт А с пунктом Б. Портал между Входом и Выходом или Вдохом и Выдохом — как в центральной работе персональной выставки художника Михаила Рубанкова.

По 21 мая, галерея «Граунд Солянка»

Ярмарки и фестивали

«Островский в Доме Островского» 12+

В этом году фестиваль особый. 12 апреля исполняется 200 лет со дня рождения великого русского драматурга Александра Островского. И еще один юбилей — 30 лет фестивалю. Свои спектакли по пьесам классика представят театры из Санкт-Петербурга, Барнаула, Минска, Йошкар- Олы, Калуги, Кудымкара, Нижневартовска и других городов. Постановки участников будут идти сразу на трех сценах Малого: на московских — Исторической и Сцене на Ордынке, а также в филиале театра в Западной Сибири, городе Когалыме.

С 11 по 16 апреля, Малый театр

Ярмарка интеллектуальной литературы non/fictioNвесна 0+

Тема весенней ярмарки — «Новые формы существования текста». Эксперты, авторы, издатели и читатели смогут обсудить новые формы существования контента и книги, а также направления их дальнейшего развития. Участниками станут 277 крупных и малых издательств, книготорговых компаний и культурных институций.

Программа ярмарки включает в себя более 250 мероприятий — презентации книжных новинок, творческие встречи с авторами, лекции, круглые столы и дискуссии об актуальных вопросах книгоиздания. Участниками станут прозаики, поэты, драматурги, издатели, публицисты, ученые и популяризаторы науки, кинематографисты, путешественники, деятели культуры и общественные деятели. В число нововведений весенней ярмарки войдет «Бук-сток» — специальная площадка для книжной распродажи.

С 6 по 9 апреля, Гостиный Двор

Международный кинофестиваль «Циолковский» 12+

В День космонавтики в Калуге традиционно открывается Международный кинофестиваль «Циолковский». Жюри и зрители оценят и увидят фильмы, связанные с темой космоса, его философии и загадочности, из таких стран, как Индия, Китай, Бразилия, Италия, Монголия, Казахстан, Армении и других. Оценивать картины будут летчик-космонавт Олег Артемьев, продюсер Владимир Бокун, президент China Film Promotion International Co Гу Гоцин, гендиректор ТАСС Сергей Михайлов, режиссер Мария Сергеенкова, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлианна Слащёва, народный артист РФ Леонид Якубович. Председатель жюри — директор Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского Наталья Абакумова.

С 12 по 16 апреля, Калуга

Лекции

Лекция Нины Шалимовой «Желтенькая жизнь замоскворецких обывателей» 12+

Фото: Дворец на Яузе

В год 200-летия Александра Островского встречаемся с одним из крупнейших современных исследователей драматургии писателя и его театра, доктором искусствоведения, профессором и замечательным рассказчиком Ниной Шалимовой. Лекция посвящена жизни московского захолустья, чувствам, раздумьям, жизненной философии персонажей «пьес жизни» Островского. А также тому, какими они представали на наших сценах.

9 апреля, 17:00, Дворец на Яузе