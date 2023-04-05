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Эксперт предрек жесткое противостояние при попытках выселения монахов УПЦ из Почаевской лавры

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Фото: Commons.wikimedia.org/Olexdj
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Священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ) могут выселить из Свято-Успенской Почаевской лавры, крупнейшего монастыря УПЦ на территории Западной Украины. Верховная Рада решила отнять у УПЦ Московского патриархата право пользования и этим объектом. Украинский парламент зарегистрировал проект постановления об обращении к кабинету министров о разрыве договора аренды с монастырем.

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На сайте Почаевского монастыря о новом документе напрямую ничего не сказано, но в опубликованном обращении наместника обители митрополита Владимира речь идет предположительно именно об этом. Он обращается к пастве с просьбой молиться за Лавру.

«Кому не безразлична судьба нашей украинской православной святыни — Почаевской лавры: просим вас, братья и сестры, присоединяйтесь к молитве братии. Господь с нами. Господь в силе и правде», — говорится в тексте обращения.

В Почаеве противостояние властям может быть намного более жестким, чем это происходит сейчас в Киево-Печерской лавре, полагает профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

«В Киеве много разного народа, а Почаев это маленький городок, восемь тысяч население, и он весь вокруг лавры, то есть лавра — это основное градообразующее «предприятие». Все люди в городе с ней так или иначе связаны, многие специально туда переехали и купили там дома, чтобы жить рядом. И, конечно, они все за нее встанут», — уверен эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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