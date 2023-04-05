Боевые уставы ВС РФ изменят с учетом опыта СВО и других конфликтов

В Минобороны прорабатывается вопрос внесения изменений в боевые уставы, а также в наставления по боевой работе родов войск и видов вооруженных сил, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Планируется создать специальную комиссию для подготовки изменений этих документов. В них будет учтен опыт современных войн и военных конфликтов.

«Это весьма актуальная тема, потому что со времен конфликта в Сирии эти уставы ни разу не пересматривались. Произошло много изменений: и касательно беспилотников, и касательно применения артиллерии, и танков, и других систем вооружений. Они привели к тому, что меняется роль пехоты в бою. А тем самым меняется и тактика общевойскового боя. Меняется само искусство ведения боя, и из этого следуют далеко идущие выводы. В новых документах это должно быть отражено. Кроме того, должна быть отображена роль не только пехоты, но и танков, и артиллерии, и видов обеспечения. Беспилотники сегодня участвуют непосредственно в бою, а это необходимо учитывать», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

В новых уставах будет учтено, как организовывать слаженность подразделений, как организовывать взаимодействие, предположил военный эксперт Алексей Леонков.



«Также туда могут войти тактические приемы, которые подзабылись, а сейчас выглядят в новом ключе. Можно вспомнить тактику ведения городских боев, но уже в современности, например, с использованием квадрокоптеров. Скорее всего, будут упомянуты разведывательно-огневой контур, нововведение по узлам связи, автоматизированным системам управления, методы борьбы с дронами, организация противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы», — полагает эксперт.



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