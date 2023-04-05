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Светская премьера мелодрамы «Я хочу! Я буду!» прошла в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера романтической комедии «Я хочу! Я буду!» режиссера Павла Воронина. Главную роль в картине исполнила актриса Екатерина Гусева. По сюжету ее героиня Надя узнает о неверности мужа и после этого кардинально меняет свою жизнь.

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«Тетка узнаваемая, на самом деле. Я ее так люблю! И жалко мне ее! И какая-то она добредшая, прекрасная, живет своей семьей, своими студентами. Над ней, конечно, можно иронизировать, смеяться, но она этого не заслуживает. И эта «теть Надя» становится Надеждой. Фильм называется «Я хочу! Я буду!». Обычно пропасть между этими понятиями. Мало ли чего я хочу. Как это осуществить? А у нас героиня за лето меняет свою жизнь. Просто не нужно бояться», — рассказала о своей роли Екатерина Гусева «Известиям» перед премьерным показом.

В ленте также снялись Станислав Дужников, Валентина Ляпина, Андрей Нестеренко, Игорь Жижикин, Антон Лаврентьев, Алексей Чумаков, Сергей Дьяков и другие. Кинокартину производства студии «АП Интертеймент» выпускает российский дистрибьютор игровых и анимационных фильмов «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа».

Первыми картину смогли увидеть звездные гости премьерного показа, среди которых были Алена Чехова, Алина Астровская, Юлия Беретта и другие. В широкий прокат фильм выйдет 6 апреля 2023 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Милая драма: в Москве состоялась премьера фильма «Я хочу! Я буду!»

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