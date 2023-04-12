Дизайнеры будущего

Несколько лет назад мы видели результаты опросов, посвященных причинам, по которым ученые уезжают за границу. Оказалось, для многих определяющим было отсутствие понимания конкретных, прикладных задач, которые они могут решать в российской науке.

Сегодня ситуация принципиально изменилась. Запрос на работу молодых ученых огромный, задачи поставлены и закреплены национальной Стратегией научно-технологического развития. А наш Курчатовский институт играет одну из ведущих ролей в ее реализации: мы являемся головной научной организацией по целому ряду ключевых направлений.

Думаю, это и привлекает молодежь в Курчатовский институт: молодые ученые понимают, что имеют дело с проектами, которые определяют развитие страны и сохранение технологического суверенитета. По сути, они становятся дизайнерами будущего — своим личным интеллектуальным вкладом при стремительном развитии технологий определяют научный прогресс.

На протяжении долгого времени Курчатовский институт выстраивал системное сотрудничество с вузами, чтобы насытить наши ключевые направления молодыми кадрами. Сейчас у нас есть базовые факультеты и кафедры в ведущих российских вузах — МФТИ, МИФИ, МГУ, СПбГУ и Санкт-Петербургском политехническом университете. Каждый из них стал нашей кузницей кадров: на старших курсах студенты приходят к нам на практику — и большинство из них остается.

Решен и «материальный» вопрос: все федеральные научно-технические программы имеют свое адресное финансирование. Поэтому молодые курчатовцы знают, что востребованы в науке, что профессия исследователя престижна и что в нашем центре они обеспечены необходимыми ресурсами — это касается и зарплат, и оборудования.

Например, на сегодняшний день в Курчатовском комплексе синхротронно-нейтронных исследований работают 150 человек. И 85 из них — это ученые в возрасте до 40 лет.