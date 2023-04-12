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Дизайнеры будущего

И.о. руководителя Комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков — о вызовах для молодых ученых
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Несколько лет назад мы видели результаты опросов, посвященных причинам, по которым ученые уезжают за границу. Оказалось, для многих определяющим было отсутствие понимания конкретных, прикладных задач, которые они могут решать в российской науке.

Сегодня ситуация принципиально изменилась. Запрос на работу молодых ученых огромный, задачи поставлены и закреплены национальной Стратегией научно-технологического развития. А наш Курчатовский институт играет одну из ведущих ролей в ее реализации: мы являемся головной научной организацией по целому ряду ключевых направлений.

Думаю, это и привлекает молодежь в Курчатовский институт: молодые ученые понимают, что имеют дело с проектами, которые определяют развитие страны и сохранение технологического суверенитета. По сути, они становятся дизайнерами будущего — своим личным интеллектуальным вкладом при стремительном развитии технологий определяют научный прогресс.

На протяжении долгого времени Курчатовский институт выстраивал системное сотрудничество с вузами, чтобы насытить наши ключевые направления молодыми кадрами. Сейчас у нас есть базовые факультеты и кафедры в ведущих российских вузах — МФТИ, МИФИ, МГУ, СПбГУ и Санкт-Петербургском политехническом университете. Каждый из них стал нашей кузницей кадров: на старших курсах студенты приходят к нам на практику — и большинство из них остается.

Решен и «материальный» вопрос: все федеральные научно-технические программы имеют свое адресное финансирование. Поэтому молодые курчатовцы знают, что востребованы в науке, что профессия исследователя престижна и что в нашем центре они обеспечены необходимыми ресурсами — это касается и зарплат, и оборудования.

Например, на сегодняшний день в Курчатовском комплексе синхротронно-нейтронных исследований работают 150 человек. И 85 из них — это ученые в возрасте до 40 лет.

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