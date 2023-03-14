Легковушка насмерть сбила вышедшего из грузовика мужчину на Ставрополье

В Ставропольском крае под колесами легковушки погиб водитель грузовика, вышедший из машины на дорогу. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Наезд произошел 14 марта на автодороге Астрахань – Элиста – Ставрополь. Установлено, что на обочине остановился грузовик «КамАЗ», водитель которой вышел из салона и попытался перебежать трассу, но попал под колеса Opel Zafira.

Водитель грузовика скончался на месте от полученных травм. Его личность устанавливается, пишет NewsTracker.

«За рулем Opel находился 64-летний житель Ставрополя. За последнее время он 13 раз попадался на нарушениях ПДД, в том числе на превышении скорости», — добавили в УГИБДД.

По факту гибели человека организована проверка, все обстоятельства устанавливают сотрудники правоохранительных органов.