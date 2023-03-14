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Аналитик объяснил влияние антироссийских санкций на снижение доверия к доллару

Аналитик Ковалев: многие страны стремятся ограничить использование доллара США в экономических отношениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Многие государства стремятся ограничить использование американской валюты в экономических отношениях. Дополнительными аргументами для этого выступают масштабные антироссийские санкции США, считает аналитик TeleTrade Владимир Ковалев. Об этом он рассказал «Известиям» 14 марта.

«Доминирование доллара в мировой валютной, расчетной, долговой системе действительно активно используется США для давления — экономического и политического — на различные страны и организации. Такое положение вызывает многолетнее стремление многих государств и целых макрорегионов ограничить использование американской валюты в экономических отношениях. Дополнительными аргументами для этого выступают масштабные антироссийские санкции США», — сказал эксперт.

Ковалев объяснил, что в странах примеряют гипотетическую возможность введения в отношении них подобных рестрикций.

«Ведь теоретически можно предположить на примере имеющихся прецедентов блокировку резервов и активов в долларах, платежей в данной валюте через корсчета американских банков, жесткие условия предоставления финансирования в данной валюте, зависимость от процентных ставок ФРС (Федеральной резервной системы США. — Ред.)», — отметил он.

При этом аналитик подчеркнул, факт того, что появились ранее беспрецедентные в таких масштабах санкции, говорит о возможности их тиражирования.

«Не случайно поэтому в последний год активизировались действия по замене доллара в международной экономике. Многие страны договариваются между собой и в различных альянсах о большем использовании в расчетах нацвалют или даже специально создаваемых наднациональных валютах, включая цифровые», — добавил он.

Аналитик напомнил, что в прошлом году Россия, Китай, Индия перевели расчеты в национальных валютах, а плата за газовый экспорт РФ осуществляется в рублях. Однако такая тенденция характерна не только для России в ее взаимоотношениях с контрагентами.

«Но и государства Ближнего Востока, Латинской Америки рассматривают альтернативы доллару. Постепенно его роль снижается, и антироссийские санкции в данном плане могут стать катализатором, данных процессов», — предположил Ковалев.

Такие изменения не могут быть быстрыми. Различия отдельных стран в экономиках, объемах взаимного экспорта и импорта, инфляции, силе валюты, денежном регулировании, связях с другими государствами и многие иные факторы сдерживают отказ от доллара, пояснил эксперт.

«Его использование в большинстве случаев удобно для международных хозяйственных отношения как общего универсального эквивалента, пригодного для использования всеми. Единой общей замены для этого пока нет», — уточнил он.

Доля доллара в международных расчетах снижается медленно. Аналитик привел данные международной системы SWIFT, согласно которой на долю американской валюты в январе 2023-го приходилось 40,1% (годом ранее — 41,9%), евро — 37,9%, фунта — 6,6%, иены — 3,2%, юаня — 1,9%.

«Активизация движения поиска альтернативы доллару в мире в последние месяцы способна ускорить рассматриваемые процессы на предстоящие ближайшие годы. Постепенно из долларовой зоны будут выпадать всё большие объемы трансграничной торговли развивающихся стран», — заключил Ковалев.

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Ранее, 11 марта, обозреватель New York Post Джей Ньюман также отметил, что Вашингтон лишается способности оказывать давление на международной арене, так как санкции, в том числе против России, приводят к снижению доверия к доллару и ослаблению его позиций.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации, страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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