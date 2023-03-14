Пилотный проект по репродуктивному здоровью стартует в Камчатском крае

На Камчатке реализуется пилотный проект «Репродуктивное здоровье», направленный на сохранение репродуктивного здоровья жителей и социально-экономическую поддержку семей с детьми, а также повышение значимости в обществе семейных ценностей.

Как пишет ИА KamchatkaMedia, решение об участии края в проекте было принято по итогам молодежного экологического форума. В его рамках пройдут мероприятия, направленные на оценку и формирование репродуктивного здоровья жителей региона.

Во втором блоке запланирована работа с семьями, оказание помощи в воспитании детей, предоставление мер поддержки, которые сейчас реализуются в регионе. Также проект предполагает создание пунктов прокатов предметов первой необходимости, проактивное оказание социальной поддержки камчатским семьям.

Агентство уточняет, что с января 2022 года в шести российских регионах начали реализацию пилотного проекта «Репродуктивное здоровье». Мероприятия проводятся в Калужской, Магаданской, Архангельской, Тульской, Новгородской областях и в Приморье.