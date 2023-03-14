Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая
Сюжет:

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4–6 недель

Премьер Польши Моравецкий заявил о возможности поставить Украине истребители МиГ-29
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Björn Trotzki
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это может наступить в течение ближайших четырех–шести недель», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Неуловимые истребители: страны НАТО не пообещали Киеву самолеты
Чем закончилось девятое заседание в формате «Рамштайн»

До этого, 8 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать все свои истребители МиГ-29 украинским военно-воздушным силам. По словам польского президента, у Киева есть пилоты, которые могут управлять этими истребителями. Дуда также заявил, что в перспективе Украине необходимо поставить истребители F-16. По мнению главы государства, Киев будет их использовать, поэтому важно уже сейчас обучать летчиков.

17 февраля Моравецкий сообщал о готовности поставить Украине истребители МиГ-29 вместе с другими странами как часть общего решения НАТО.

До этого, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к властям Словакии с просьбой поставить ей истребители МиГ-29. Премьер-министр республики Эдуард Хегер подчеркнул, что переговоры по возможной передаче истребителей Киеву будут вестись как на внутреннем уровне, так и с привлечением Европейской комиссии, чтобы Словакия могла претендовать на компенсацию.

1 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал журналистам, что переговоры о передаче Киеву штурмовой авиации и ракет повышенной дальности уже идут. Подробностей он не привел.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В свою очередь, Москва направила ноту странам Североатлантического альянса из-за поставок вооружений на Украину. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные действия только затягивают конфликт.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023