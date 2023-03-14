Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение 4–6 недель

Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Это может наступить в течение ближайших четырех–шести недель», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого, 8 марта, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава готова передать все свои истребители МиГ-29 украинским военно-воздушным силам. По словам польского президента, у Киева есть пилоты, которые могут управлять этими истребителями. Дуда также заявил, что в перспективе Украине необходимо поставить истребители F-16. По мнению главы государства, Киев будет их использовать, поэтому важно уже сейчас обучать летчиков.

17 февраля Моравецкий сообщал о готовности поставить Украине истребители МиГ-29 вместе с другими странами как часть общего решения НАТО.

До этого, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский официально обратился к властям Словакии с просьбой поставить ей истребители МиГ-29. Премьер-министр республики Эдуард Хегер подчеркнул, что переговоры по возможной передаче истребителей Киеву будут вестись как на внутреннем уровне, так и с привлечением Европейской комиссии, чтобы Словакия могла претендовать на компенсацию.

1 февраля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал журналистам, что переговоры о передаче Киеву штурмовой авиации и ракет повышенной дальности уже идут. Подробностей он не привел.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. В свою очередь, Москва направила ноту странам Североатлантического альянса из-за поставок вооружений на Украину. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобные действия только затягивают конфликт.

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